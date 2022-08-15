В Николаеве частично пропал свет: почему и когда восстановят

В Николаеве сегодня, 15 августа, частично исчезла электроэнергия. В Центральном районе города произошло аварийное отключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Александра Сенкевича в Telegram .

"Центральный район частично без света. Аварийное отключение", - отметил он.

Мэр добавил, что для восстановления света коммунальщикам нужно несколько часов.

Отметим, что об аварии стало известно через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Николаевской области.

Ситуация в Николаеве

Николаев почти каждый день страдает от обстрелов российских оккупантов. Враг бьет по городу различными типами тяжелого вооружения. В частности, вчера, 14 августа, россияне в очередной раз обстреляли Николаев, в результате чего есть пострадавшие среди местного населения.

Также военные отметили, что оккупанты недавно выпустили по Николаевскому району противорадиолокационную ракету Х-31П.

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