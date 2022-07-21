В Николаеве звучат мощные взрывы, город массировано обстреливают, - Сенкевич

В Николаеве звучат мощные взрывы, город массировано обстреливают. В областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Мэр города также призвал жителей не игнорировать правила безопасности и до конца воздушной тревоги оставаться в убежищах.

Напомним, ранее Ким заявил, что в Николаеве хотят пресечь случаи коллаборационизма, в связи с этим город закроют на несколько дней.

Ранее стало известно, что Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

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