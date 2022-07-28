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У Миколаєві звучать гучні вибухи під час повітряної тривоги

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Миколаїв, Четвер 28 липня 2022 04:48
У Миколаєві звучать гучні вибухи під час повітряної тривоги Фото: вибухи в Миколаєві пролунали під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві вночі 28 липня пролунала серія гучних вибухів. У місті повітряна тривога оголошена з 03:50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Поки ніяких подробиць про жертви й руйнування в результаті вибухів не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вранці 27 липня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджено близько 10 багатоповерхівок.

Глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім зазначив, що ЗСУ готуються до контрнаступу в Миколаївській області.

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