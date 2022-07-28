У Миколаєві звучать гучні вибухи під час повітряної тривоги

Фото: вибухи в Миколаєві пролунали під час повітряної тривоги (Getty Images)

У Миколаєві вночі 28 липня пролунала серія гучних вибухів. У місті повітряна тривога оголошена з 03:50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.