У Миколаєві звучать гучні вибухи під час повітряної тривоги
Фото: вибухи в Миколаєві пролунали під час повітряної тривоги (Getty Images)
У Миколаєві вночі 28 липня пролунала серія гучних вибухів. У місті повітряна тривога оголошена з 03:50.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.
Поки ніяких подробиць про жертви й руйнування в результаті вибухів не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.
Нагадаємо, вранці 27 липня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджено близько 10 багатоповерхівок.
Глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім зазначив, що ЗСУ готуються до контрнаступу в Миколаївській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.