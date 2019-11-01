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В Николаеве мужчина пытался незаконно переправить в РФ детали к военным кораблям

Новости » Общество     01.11.2019 - 20:23
В Николаеве мужчина пытался незаконно переправить в РФ детали к военным кораблям
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы

Правоохранители разоблачили жителя Николаева, который пытался незаконно переправить в Российскую Федерацию (РФ) комплектующие к военным кораблям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации правоохранителей, рыночная стоимость выявленного оборудования составляет более полутора миллиона гривен.

"В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планируют незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту проживания организатора сделки обнаружено флэш-накопители, компьютерную технику, содержащий переписку с заказчиками из России.

В Николаеве мужчина пытался незаконно переправить в РФ детали к военным кораблям Фото: изъятые детали (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области СБУ задержала агента российского ФСБ, которые планировал передать секретные материалы оборонной сферы Украины российской стороне.

Как сообщало РБК-Украина, на Донбассе задержали пособника боевиков "ДНР". Сообщается, что 36-летний мужчина был задержан в Краматорске. С июня 2014 года он сотрудничал с боевиками "ДНР", в частности, на блокпостах в Краматорске проверял документы граждан и осматривал транспортные средства.

СБУ задержала агента ФСБ при получении секретных данных СБУ получила показания сотрудника "МГБ ДНР"
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