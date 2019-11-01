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У Миколаєві чоловік намагався незаконно переправити до РФ деталі до військових кораблів

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 20:23
У Миколаєві чоловік намагався незаконно переправити до РФ деталі до військових кораблів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нелегальний вантаж правоохоронці вилучили при перетині державного кордону

Правоохоронці викрили жителя Миколаєва, який намагався незаконно переправити до Російської Федерації (РФ) комплектуючі до військових кораблів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За інформацією правоохоронців, ринкова вартість виявленого обладнання становить понад півтора мільйона гривень.

"У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Миколаєва планує незаконно переправити деталі, які використовуються під час ремонту і технічного обслуговування двигунів на кораблях Військово-морського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання організатора оборудки виявлено флеш-накопичувачі, комп`ютерну техніку, що містить листування із замовниками з Росії.

У Миколаєві чоловік намагався незаконно переправити до РФ деталі до військових кораблів Фото: вилучені деталі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській області СБУ затримала агента російського ФСБ, які планував передати секретні матеріали оборонної сфери України російській стороні.

Як повідомляло РБК-Україна, на Донбасі затримали пособника бойовиків "ДНР". Повідомляється, що 36-річний чоловік був затриманий в Краматорську. З червня 2014 року він співпрацював з бойовиками "ДНР", зокрема, на блокпостах в Краматорську перевіряв документи громадян і оглядав транспортні засоби.

СБУ затримала агента ФСБ при отриманні секретних даних СБУ отримала свідчення співробітника "МДБ ДНР"
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