В частности, женщине сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Сообщается, что женщина еще в начале 2020 года вступила в преступный сговор с представителем главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ, с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также с июля 2021 года по январь 2022 года она собирала и через Telegram передавала представителю спецслужбы РФ информацию о расположении воинских частей ВСУ в Николаеве и области.

К тому же она передала координаты расположения военно-морской базы ВСУ в города Очаков.

Кроме того, женщина направляла сведения о руководителях учреждений, предприятий, организаций, которые в случае смены власти на российскую, смогут возглавить регион, и лиц, которые смогут организовать и принять участие в массовых мероприятиях в поддержку российской власти.

Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Николаеве женщина передавала спецслужбам России информацию о воинских частях ВСУ (facebook.com/pgo.gov.ua)