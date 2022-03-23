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В Николаеве женщина передавала спецслужбам России информацию о воинских частях ВСУ

В Николаеве женщина передала информацию спецслужбам России (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаеве местная жительница передавала российским оккупантам сведения военного, политического и социально-экономического характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В частности, женщине сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Сообщается, что женщина еще в начале 2020 года вступила в преступный сговор с представителем главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ, с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также с июля 2021 года по январь 2022 года она собирала и через Telegram передавала представителю спецслужбы РФ информацию о расположении воинских частей ВСУ в Николаеве и области.

К тому же она передала координаты расположения военно-морской базы ВСУ в города Очаков.

Кроме того, женщина направляла сведения о руководителях учреждений, предприятий, организаций, которые в случае смены власти на российскую, смогут возглавить регион, и лиц, которые смогут организовать и принять участие в массовых мероприятиях в поддержку российской власти.

Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Николаеве женщина передавала спецслужбам России информацию о воинских частях ВСУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

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