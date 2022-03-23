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У Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ

У Миколаєві жінка передава інформацію спецслужбам Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві місцева мешканка передавала російським окупантам відомості військового, політичного та соціально-економічного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зокрема, жінці повідомили про підозру за фактом державної зради (ч.1 ст. 111 КК України).

Повідомляється, що жінка ще на початку 2020 року вступила у злочинну змову із представником головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Також з липня 2021 року по січень 2022 року вона збирала та через Telegram передавала представнику спецслужби РФ інформацію про розташування військових частин ЗСУ у Миколаєві та області.

До того ж вона передала координати розташування військово-морської бази ЗСУ в міста Очаків.

Окрім того, жінка надсилала відомості про керівників установ, підприємств, організацій, які у випадку зміни влади на російську, зможуть очолити регіон, та осіб, які зможуть організувати та взяти участь у масових заходах на підтримку російської влади.

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

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Також ми писали, що у Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів.

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