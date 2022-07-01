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В Николаеве из-за жары возник масштабный пожар на предприятии

Фото: в Николаеве из-за жары возник масштабный пожар на предприятии (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

На одном из предприятий Николаева произошел масштабный пожар. Площадь огня составляет ориентировочно 150 кв. м.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

"Около 16:00 на территории предприятия в Николаеве возник масштабный пожар, который не связан с вражескими обстрелами", - пишет пресс-служба ГСЧС.

К тушению пожара привлечена специальная техника ГСЧС. Площадь пожара составляет около 150 кв. м.

Как отмечают в ГСЧС, предварительная причина горения - самовозгорание из-за аномальной жары.

Фото: в Николаеве из-за жары возник масштабный пожар на предприятии (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Харькове, в результате ракетного удара, в южной части города начался пожар.

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