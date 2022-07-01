На одному з підприємств Миколаєва сталася масштабна пожежа. Площа вогню становить орієнтовно 150 кв. м.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.
"Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами", - пише пресслужба ДСНС.
До гасіння пожежі залучено спеціальну техніку ДСНС. Площа пожежі становить близько 150 кв.м.
Як відзначають у ДСНС, попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку.
Фото: у Миколаєві через спеку виникла масштабна пожежа на підприємстві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Харкові, внаслідок ракетного удару, в південній частині міста почалася пожежа.
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