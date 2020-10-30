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В Николаеве завершились украинско-британские военные учения

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 30 октября, закончились общие военные учения Украины и Великобритании Warrior Watcher 2020. Они проходили в Николаеве на базе учебного центра ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщается, в течение двух недель участники учений знакомились с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО. После этого они отработали практически на картах планы охраны и обороны аэродромов.

"За исходные данные британские коллеги предоставили информацию реально существующих у них аэродромов, что сделало тренировки интересным и позволило отработать методики планирования охраны и обороны аэродромов, которые применяют в ВС Великобритании", - отметили в ведомстве.

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Также известно, что следующие учения Warrior Watcher должны быть проведены на базе уже Воздушных Сил ВС Украины с привлечением представителей ВМС Украины и других силовых структур.

Фото: военные учения (mil.gov.ua)

Напомним, в середине сентября в Николаевской области прошли учения "Объединенные усилия-2020", в рамках которых произошла высадка сотен британских десантников.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не против размещения британских десантников в Николаевской области.

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