В Николаеве заминировали ТРЦ "Сити-центр": посетителей и сотрудников эвакуировали

В Николаеве сообщили о заложенной в торгово-развлекательном центре "Сити-центр" взрывчатке. Правоохранители проверяют эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Маю право".
По его данным, сообщение о взрывчатке в ТРЦ "Сити-центр" поступило на электронную почту полиции 1 ноября. На место происшествия прибыли правоохранители, медики, представители ГСЧС и взрывотехнической службы.
Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Правоохранители осматривают помещения "Сити-центра".
Напомним, сегодня, 1 ноября, в Одессе "заминировали" пять торгово-развлекательных центров.