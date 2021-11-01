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В Николаеве заминировали ТРЦ "Сити-центр": посетителей и сотрудников эвакуировали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаеве сообщили о заложенной в торгово-развлекательном центре "Сити-центр" взрывчатке. Правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Маю право".

По его данным, сообщение о взрывчатке в ТРЦ "Сити-центр" поступило на электронную почту полиции 1 ноября. На место происшествия прибыли правоохранители, медики, представители ГСЧС и взрывотехнической службы.

Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Правоохранители осматривают помещения "Сити-центра".

Напомним, сегодня, 1 ноября, в Одессе "заминировали" пять торгово-развлекательных центров.

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Министерство внутренних дел УкраиныНиколаевГСЧС