У Миколаєві замінували ТРЦ "Сіті-центр": відвідувачів і співробітників евакуювали

У Миколаєві повідомили про закладену в торгово-розважальному центрі "Сіті-центр" вибухівку. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Маю право".
За його даними, повідомлення про вибухівку в ТРЦ "Сіті-центр" надійшло на електронну пошту поліції 1 листопада. На місце події прибули правоохоронці, медики, представники ДСНС та вибухотехнічної служби.
Відвідувачів і співробітників торгового центру евакуювали. Правоохоронці оглядають приміщення "Сіті-Центру".
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, в Одесі "замінували" п'ять торгово-розважальних центрів.