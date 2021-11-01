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У Миколаєві замінували ТРЦ "Сіті-центр": відвідувачів і співробітників евакуювали

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Миколаєві повідомили про закладену в торгово-розважальному центрі "Сіті-центр" вибухівку. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Маю право".

За його даними, повідомлення про вибухівку в ТРЦ "Сіті-центр" надійшло на електронну пошту поліції 1 листопада. На місце події прибули правоохоронці, медики, представники ДСНС та вибухотехнічної служби.

Відвідувачів і співробітників торгового центру евакуювали. Правоохоронці оглядають приміщення "Сіті-Центру".

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, в Одесі "замінували" п'ять торгово-розважальних центрів.

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