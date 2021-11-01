В Одессе в пяти ТРЦ ищут взрывчатку
Фото: полиция проверяет информацию о минировании ТЦР в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 1 ноября, в Одессе поступило анонимное сообщение о минировании пяти торгово-развлекательных центров. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в пяти торговых заведениях в разных районах города. С целью проверки указанной информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов", - говорится в сообщении.