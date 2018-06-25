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В Николаеве с Южного Буга достали тело 14-летней девочки

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 17:22
Фото: в Николаеве из реки достали 14-летнюю девочку (dsns.gov.ua)
Фото: в Николаеве из реки достали 14-летнюю девочку (dsns.gov.ua)

В Николаеве девушка прыгнула с пирса для швартовки яхт и исчезла с поверхности воды

В Николаеве водолазы госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник, 25 июня, обнаружили тело 14-летней девушки, которая утонула в реке Южный Буг. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что на реке Южный Буг в районе Яхт клуба, в Заводском районе Николаева девушка прыгнула с пирса для швартовки яхт и исчезла с поверхности воды.

"По прибытию на место установлено, что девочка отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями. На предложение подростка пойти прыгнуть с пирса она отозвалась, но сообщила, что не умеет плавать. Сначала она села на край пирса но все же решилась и прыгнула в воду. Почти сразу девушка пошла на дно. Люди, которые видели это собственными глазами, позвонили за экстренными номерами", - сообщили в ГСЧС.

К поискам ребенка привлекли водолазов ГСЧС. Один из водолазов обнаружил тело девочки и поднял на поверхность.

 

Фото: в Николаеве из реки достали 14-летнюю девочку (dsns.gov.ua)

"Лодкой погибшую транспортировали на берег и передали медикам, которые констатировали смерть. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов, которые также работали на месте", - отметили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала июня 2018 года на водоемах страны погибли 146 человек. А с начала года на водоемах погибли 464 человека.

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Теги публикации: погибли, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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