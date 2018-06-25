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У Миколаєві з Бугу дістали тіло 14-річної дівчинки

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 17:22
Фото: у Миколаєві з річки дістали 14-річну дівчинку (dsns.gov.ua)
Фото: у Миколаєві з річки дістали 14-річну дівчинку (dsns.gov.ua)

У Миколаєві дівчина стрибнула з пірсу для швартування яхт та зникла з поверхні води

У Миколаєві водолази  держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в понеділок, 25 червня, виявили тіло 14-річної дівчини, яка потонула у річці Південний Буг. Про це йдеться к у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що на річці Південний Буг в районі Яхт клубу, в Заводському районі Миколаєва дівчина стрибнула з пірсу для швартування яхт та зникла з поверхні води.

"По прибуттю на місце з’ясовано, що дівчинка відпочивала на березі річки з батьками та друзями. На пропозицію підлітка піти стрибнути з пірсу відгукнулась, але повідомила, що не вміє плавати. Спочатку сіла край пірсу але все ж таки відважилась та стрибнула у воду. Майже зразу дівчина пішла на дно. Люди, які бачили це на власні очі, зателефонували за екстреними номерами", - повідомили в ДСНС.

До пошуків дитини залучили водолазів  ДСНС. Один із водолазів виявив тіло дівчинки та підняв на поверхню.

 

Фото: у Миколаєві з річки дістали 14-річну дівчинку (dsns.gov.ua)

"Човном загиблу транспортували на берег та передали медикам, які констатували смерть. Обставини події встановлюють співробітники правоохоронних органів, які також працювали на місці", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку червня 2018 року на водоймах країни загинули 146 людей. А з початку року на водоймах загинули 464 особи.

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Теги публікації: погибли, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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