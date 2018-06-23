Кількість загиблих на водоймах України з початку червня досягла 146

Кількість загиблих на водоймах з початку року становить 464 особи

З початку червня 2018 року на водоймах країни загинуло 146 людей. А з початку року на водоймах загинули 464 особи, йдеться у повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Лише за минулу добу на водоймах загинуло вісім осіб, а з початку червня - 146. Цей показник суттєво перевищує минулорічні червневі показники", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Нагадаємо, станом на 21 червня 2018 року кількість загиблих на водоймах України з становила 135 осіб. Крім того, з початку року на водоймах України загинули 44 дитини.

Зазначимо, у Києві 22 червня 2018 року водолази врятували життя двом чоловікам на Поштовій площі. Чоловіки перебували в воді на відстані 10 метрів від берега. Їх врятували за допомогою водолазного спорядження, направили на берег та передали працівникам медичної служби.