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В Киеве задержали чиновников, которые вымогали взятки у предпринимателей

Новости » Происшествия    10.11.2018 - 15:20
Фото: взятка (РБК-Украина)
Фото: взятка (РБК-Украина)

В группировку входили должностные лица одного из коммунальных предприятий города

В Киеве, правоохранители разоблачили группу лиц, которые требовали взятки от предпринимателей за размещение на территории города парковочных площадок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, преступная группа состояла из четырех человек, среди которых два начальника отделов и главные специалисты предприятия. Злоумышленники требовали от 500 до 700 долларов США за оформление документов на размещение парковочных площадок в Киеве.

"Задокументирован факт вымогательства от предпринимателя 47,6 тыс. гривен неправомерной выгоды, за разработку, согласование схем организации дорожного движения с последующим заключением договоров на приобретение парковочных талонов и размещение двух парковочных площадок", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на вымогательстве взятки в размере 4 тыс. долларов врача одного из медицинских учреждений города.

Напомним, в среду, 7 ноября, в Киеве военные прокуроры совместно с сотрудниками СБУ задержали за получение взятки заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

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