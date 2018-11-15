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У Миколаєві на хабарі затримали посадовця міськради

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 14:09
У Миколаєві на хабарі затримали посадовця міськради
Фото: затримання посадовця (npu.gov.ua)

Він вимагав 5 тис. доларів за неперешкоджання у використанні МАФів

У Миколаєві на хабарі затримали посадовця міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту захисту економіки Національної поліції

Як зазначається, правоохоронці затримали начальника відділу Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. За даними поліції, він вимагав 5 тис. доларів хабара за невчинення перешкод у використанні МАФів, дія договору оренди яких закінчилась.

Для того, щоб приховати протиправну діяльність, посадовець залучив посередника - приватного підприємця. Їх обох затримали вчора, 14 листопада, під час передачі "авансу" у розмірі одна тис. доларів. 

За інформацією місцевого видання НикВести, затримали Миколу Носова - заступника начальника відділу контролю та нагляду за благоустроєм департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції мерії Миколаєва.

 

Фото: затримання посадовця 14 листопада в Миколаєві (npu.gov.ua)

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у Києві, правоохоронці викрили групу осіб, які вимагали хабарі від підприємців за розміщення на території міста паркувальних майданчиків. Зловмисники вимагали від 500 до 700 доларів за оформлення документів на розміщення паркувальних майданчиків у Києві.

Крім того, що у Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні хабара у розмірі 4 тис. доларів лікаря одного із медичних закладів міста.

 

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