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В Николаеве снова взрывы: жителей просят пройти в укрытия

Фото: В Николаеве снова взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 23 июня, Николаев в очередной раз подвергся обстрелу со стороны российских военных. Жителей города призвали пройти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны", - написал он.

Мэр добавил, что в городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов.

Местное издание "Новости N" сообщает, что пока известно о трех взрывах в городе: один прогремел около 11:05, второй - на две-три минуты позже, примерно с тем же интервалом прозвучал и третий взрыв.

В то же время местные паблики сообщают о "прилетах".

Напомним, 22 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате ударов пострадала производственная и социальная инфраструктура города.

Кроме того, утром 21 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате атаки врага погиб один человек, еще трое получили ранения.

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