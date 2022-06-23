В Николаеве снова взрывы: жителей просят пройти в укрытия

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны", - написал он.

Мэр добавил, что в городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов.

Местное издание "Новости N" сообщает, что пока известно о трех взрывах в городе: один прогремел около 11:05, второй - на две-три минуты позже, примерно с тем же интервалом прозвучал и третий взрыв.

В то же время местные паблики сообщают о "прилетах".