В Николаеве снова взрывы: жителей просят пройти в укрытия

В четверг, 23 июня, Николаев в очередной раз подвергся обстрелу со стороны российских военных. Жителей города призвали пройти в укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.
"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны", - написал он.
Мэр добавил, что в городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов.
Местное издание "Новости N" сообщает, что пока известно о трех взрывах в городе: один прогремел около 11:05, второй - на две-три минуты позже, примерно с тем же интервалом прозвучал и третий взрыв.
В то же время местные паблики сообщают о "прилетах".
Напомним, 22 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате ударов пострадала производственная и социальная инфраструктура города.
Кроме того, утром 21 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате атаки врага погиб один человек, еще трое получили ранения.