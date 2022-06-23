Ракетный удар по Николаеву: загорелись емкости с маслом, есть погибший и раненные

22 июня оккупанты нанесли массированный ракетный удар, зафиксирован запуск семи ракет типа "Оникс". В результате ударов пострадала производственная и социальная инфраструктура города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

В результате попаданий в нескольких районах возникли пожары: загорелись емкости с подсолнечным маслом и сухая трава. По уточненным данным погиб один и ранены два человека. Также за прошедшие сутки враг дважды атаковал Одесскую область. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.

Напомним, утром 21 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате атаки врага погиб один человек, еще трое получили ранения.

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