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В Николаеве снова взрывы. Сенкевич рассказал о ситуации в области

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 11:08
В Николаеве снова взрывы. Сенкевич рассказал о ситуации в области Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Враг продолжает обстреливать Николаевскую область. Мэр Николаева Александр Сенкевич обнародовал информацию областной военной администрации по состоянию на 08:00 утра 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в Telegram.

Г. Николаев

Утром, 13 июня, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

Баштанский район

Днем, 12 июня, были обстрелы в Широковской громаде. По предварительной информации пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. По предварительной информации повреждены жилые дома.

Николаевский район

Информация о каких-либо событиях в результате военных действий в течение суток не поступала.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич ответил, угрожает ли городу наступление русских.

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