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В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

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Николаев, Вторник 13 сентября 2022 01:45
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы Фото: В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве в ночь на 13 сентября раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Николаеве слышали звуки взрывов около 01:26 часа. Произошло это через несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, сегодня россияне массированно обстреляли Харьков. Под удар попали Киевский и Основянский районы. Через обстрел оккупантов остановилось метро.

Сейчас известно о одного погибшего и шестерых пострадавших в результате атаки захватчиков.

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