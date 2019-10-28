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У Миколаєві біля міськради зарізали чоловіка

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 09:51
У Миколаєві біля міськради зарізали чоловіка
Ілюстративне фото (zak-kor.net)

Вбивство сталося 28 жовтня з 3 до 4 ранку

У Миколаєві біля міської ради в кущах виявили труп чоловіка з множинними ножовими пораненнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що, за попередніми даними, вбивство сталося в період з 3 до 4 ранку 28 жовтня. Загиблому близько 30 років. Чоловіка знайшли в кількох десятках метрів від будівлі Миколаївської міськради на вулиці Набережній.

На даний момент на місці події проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в Одеській області сталася бійка іноземців з місцевими жителями. В результаті конфлікту загинули дві людини, ще один постраждав. Повідомляється, що правоохоронці затримали іноземців.

Також РБК-Україна писало, що в п'ятницю, 25 жовтня, у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталася перестрілка, в результаті чого загинула людина. Загиблий виявився свідком у справі вбивства депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова Володимир Борох.

Крім цього повідомлялося, що в Дніпропетровській області укладений під час транспортування убив одного з військовослужбовців, який його конвоював.

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