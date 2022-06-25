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В Николаеве раздаются взрывы, сработал сигнал воздушной тревоги

Новина українською →
Николаев, Суббота 25 июня 2022 06:42
В Николаеве раздаются взрывы, сработал сигнал воздушной тревоги Фото: в Николаеве раздались взрывы (t.me/senkevichonline)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве утром прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

"В городе звуча взрывы. Все в укрытия", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев.

В результате атаки врага погиб один человек, еще трое получили ранения.

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