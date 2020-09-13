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В Николаеве умер лидер областной организации "Свободы" после тяжелого ранения

Николаев, Воскресенье 13 сентября 2020 07:37
В Николаеве умер лидер областной организации "Свободы" после тяжелого ранения
Фото: Демид Губский (niknews)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве в больнице после двух месяцев лечения умер председатель Николаевской областной организации ВО "Свобода" Демид Губский. В июле он получил огнестрельное ранение головы.

Об этом в Facebook сообщил брат Демида - Владимир Губский.

Демид Губский попал в больницу 11 июля 2020 года с огнестрельным ранением. Полиция сообщила, что мужчина получил травму из-за неосторожного обращения с оружием, когда разбирал травматический пистолет.

По данным полиции, "во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия, изъята резиновая пуля".

После ранения Губский перенес несколько тяжелых операций.

Добавим, от ранения в голову погибла жена депутата Николаевского облсовета в июне этого года.

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