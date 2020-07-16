ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Николаеве на судостроительном заводе загорелся корабль

Николаев, Четверг 16 июля 2020 15:44
В Николаеве на судостроительном заводе загорелся корабль
Фото: пожар на корабле (mk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате пожара никто не пострадал

На территории судостроительного завода в Николаеве произошел пожар на корабле. Возгорание началось в трюме, на данный момент пожар локализован.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 14:35, на месте спасатели выяснили, что горит трюм корабля. К тушению привлекли 9 единиц техники и 25 человек.

"В 15:13 пожар локализован на площади 8 квадратных метров. Эвакуирован один человек, пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Фото: пожар на корабле (mk.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в центре Одессы на улице Бунина, огонь охватил трехэтажный жилой дом 1814 года постройки; пожар потушили за полтора часа, в результате него погибших и пострадавших не было.

Из-за этого пожара без жилья остались почти 40 человек, их временно пересилили на одну из местных баз отдыха; из-за того, что в доме были деревянные перекрытия, огонь уничтожил конструкции между третьим этажом и чердаком на площади 700 квадратных метров, а также кровлю.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Николаевпожаркорабль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь