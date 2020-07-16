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У Миколаєві на суднобудівному заводі загорівся корабель

Миколаїв, Четвер 16 липня 2020 15:44
У Миколаєві на суднобудівному заводі загорівся корабель
Фото: пожежа на кораблі (mk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В результаті пожежі ніхто не постраждав

На території суднобудівного заводу в Миколаєві сталася пожежа на кораблі. Займання почалося в трюмі, на даний момент пожежу локалізовано.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 14:35, на місці рятувальники з'ясували, що горить трюм корабля. До гасіння залучено 9 одиниць техніки та 25 чоловік.

"О 15:13 пожежу локалізовано на площі 8 квадратних метрів. Евакуйовано одну особу, потерпілих та травмованих немає", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа на кораблі (mk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в центрі Одеси на вулиці Буніна, вогонь охопив триповерховий житловий будинок 1814 року побудови; пожежу загасили за півтори години, в результаті загиблих і постраждалих не було.

Через цю пожежу без житла залишилися майже 40 осіб, їх тимчасово пересилили на одну з місцевих баз відпочинку; через те, що в будинку були дерев'яні перекриття вогонь знищив конструкції між третім поверхом і горищем на площі 700 квадратних метрів, а також покрівлю.

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Новини України Миколаївпожежакорабль
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