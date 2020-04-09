В Николаеве спустили на воду освобожденный из РФ катер "Никополь"

В Николаеве в акватории "Николаевского судостроительного завода" спустили на воду после ремонта освобожденный из российского плена малый бронированный артиллерийский катер "Никополь". Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что на катере "Никополь" восстановлена боеспособность, хотя еще продолжается ремонт электросистем и электрооборудования, которые должны завершиться до конца месяца.

Также в Минобороны сообщили, что также был спущен на воду МБАК "Вышгород", на нем завершили ремонтные работы.

"Ремонтные работы на" Вышгороде" были закончены даже раньше запланированного, а на катере "Никополь" они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно", - сообщил директор завода Валерий Калашников.

Напомним, МБАК "Никополь" был захвачен РФ в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь" вместе с другим бронированным катером " Бердянск" и рейдовым буксиром "Яны Капу".

Также РБК-Украина писало, что возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", к лету выйдут в море.