В Николаеве слышны мощные взрывы

В Николаеве в ночь на 21 августа прогремели мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram николаевского городского головы Александра Сенкевича.
Мэр отметил, что сирены начали выть около 01:00 часов 21 августа.
"Николаев - мощные взрывы! Слышно в разных районах", - проинформировал Сенкевич.
Он также призвал местных жителей пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности.
Напомним, в Харькове ночью 21 августа во время воздушной тревоги было слышны звуки взрывов.
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