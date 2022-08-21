У Миколаєві чутно потужні вибухи

У Миколаєві в ніч на 21 серпня пролунали потужні вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.
Мер зазначив, що сирени почали вити близько 01:00 години 21 серпня.
"Миколаїв - потужні вибухи! Чути в різних районах", - поінформував Сєнкевич.
Він також закликав місцевих мешканців пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки.
Нагадаємо, у Харкові вночі 21 серпня під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.
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