В Николаеве СБУ разоблачила военных запаса в торговле оружием

Служба безопасности Украины в Николаеве разоблачила незаконную деятельность военнослужащих Вооруженных сил Украины в запасе по торговле оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что двое бывших военных ВСУ оборудовали мастерскую, где перерабатывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшей реализации.

"Во время обысков по месту жительства злоумышленников и хранения оружия правоохранители обнаружили значительный арсенал: 6 тротиловых шашек общим весом 1.6 килограмма, 3 ручных гранаты Ф-1, 7 пистолетов, 7 электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра. Кроме того, изъяты средства для кустарной переработки оружия", - сообщили в СБУ.

Изъятые средства переданы для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз.

По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия могла получить доступ к перемещению украинское военной техники во Львовской области. Так, СБУ выявила попытку установки камер наблюдения на автодорогах области, которые имели российское программное обеспечение. Благодаря этому РФ могла получить доступ к информации военного характера Украины.

Также сообщалось, что СБУ вывела на территорию Украины так называемого "экс-министра угольной промышленности террористов "ДНР".