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В Николаеве в результате утреннего обстрела поврежден 21 дом. В городе снова тревога

Фото: оккупанты снова обстреляли Николаев (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром 30 мая снова обстреляли Николаев. В результате вражеской атаки поврежден 21 частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Отмечается, что российские оккупанты ударили по частному сектору в одном из районов Николаева. Среди разрушений в основном повреждения кровли, окон и наружных стен.

По состоянию на 14:00 известно об одном раненом местном жителе.

Сейчас в городе сохраняется угроза артиллерийских обстрелов. Кроме того, в 14:16 была объявлена воздушная тревога.

Напомним, вчера российская армия тоже обстреляла жилой квартал в Николаеве, пострадали местные жители.

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НиколаевВойна России против Украины