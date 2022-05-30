В Николаеве в результате утреннего обстрела поврежден 21 дом. В городе снова тревога

Российские войска утром 30 мая снова обстреляли Николаев. В результате вражеской атаки поврежден 21 частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram .

Отмечается, что российские оккупанты ударили по частному сектору в одном из районов Николаева. Среди разрушений в основном повреждения кровли, окон и наружных стен.

По состоянию на 14:00 известно об одном раненом местном жителе.

Сейчас в городе сохраняется угроза артиллерийских обстрелов. Кроме того, в 14:16 была объявлена воздушная тревога.