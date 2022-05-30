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У Миколаєві внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 21 будинок. У місті знову тривога

Фото: окупанти знову обстріляли Миколаїв (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 30 травня знову обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 21 приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Зазначається, що російські окупанти вдарили по приватного сектору в одному з районів Миколаєва. Серед руйнувань здебільшого пошкодження покрівлі, вікон та зовнішніх стін.

Станом на 14:00 відомо про одного пораненого місцевого жителя.

Наразі у місті зберігається загроза артилерійських обстрілів. Крім того, о 14:16 була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вчора російська армія теж обстріляла житловий квартал у Миколаєві, постраждали місцеві жителі.

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МиколаївВійна Росії проти України