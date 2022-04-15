В Николаеве в результате обстрелов погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате многочисленных обстрелов Николаева. При этом точное количество пострадавших пока не установлено.

Об этом заявил пресс-офицер Николаевской военной администрации Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, в Николаеве между 10:20 и 12:00 произошло несколько взрывов. Два человека были убиты перед православной церковью.

Напомним, Николаев подвергся вражескому обстрелу. Предположительно, российские оккупанты применили кассетные бомбы.

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