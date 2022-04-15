У Миколаєві в результаті обстрілів загинули дві людини

Щонайменше дві людини загинули в результаті численних обстрілів Миколаєва. При цьому точну кількість постраждалих поки не встановлено.

Про це заявив прес-офіцер Миколаївської Військової адміністрації Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, в Миколаєві між 10:20 і 12:00 сталося кілька вибухів. Двоє людей були вбиті перед православною церквою.

Нагадаємо, Миколаїв піддався ворожому обстрілу. Здогадно, російські окупанти застосували касетні бомби.

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