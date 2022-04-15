Николаев подвергся вражескому обстрелу, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram .

"Подлюки снова гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители! Обстреляли из РОВД один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… берегите себя, не выходите из укрытия", - написала она.

Удар был нанесен по одному из районов города. Под обстрел попали мирные жители.

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