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Николаев подвергся вражескому обстрелу, есть пострадавшие

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Николаев, Пятница 15 апреля 2022 14:15
Николаев подвергся вражескому обстрелу, есть пострадавшие Фото: в результате вражеского обстрела Николаева есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 15 апреля, Николаев подвергся вражескому обстрелу. Предположительно, российские оккупанты применили кассетные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram.

Удар был нанесен по одному из районов города. Под обстрел попали мирные жители.

"Подлюки снова гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители! Обстреляли из РОВД один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… берегите себя, не выходите из укрытия", - написала она.

Точное количество пострадавших пока неизвестно.

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