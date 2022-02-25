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В Николаеве разведут мосты. Жителей призывают оперативно вернуться домой

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Николаев, Пятница 25 февраля 2022 18:14
В Николаеве разведут мосты. Жителей призывают оперативно вернуться домой Фото: в Николаеве разведут мосты (facebook.com/andrey.dronov)
Автор: Наталья Юрченко

Городские власти Николаева приняли решение развести мосты. Городской глава Александр Сенкевич обратился к жителям и призвал оперативно возвращаться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева в Facebook.

"Дорогие николаевцы! Есть два важных сообщения для вас. В ближайшее время разводим наши мосты - на неопределенный срок. Прошу как можно скорее вернуться в свои дома и не выходить на улицу", - сказал градоначальник.

Напомним, активные боя сейчас происходят в Херсоне. Российские оккупанты прорвали оборону и взяли контроль над переправой к городу.

Также известно, что из-за обстрелов вражеских войск в Киевской области погибли 4 мирных жителя, еще 15 - ранены.

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