В Николаеве разведут мосты. Жителей призывают оперативно вернуться домой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева в Facebook .

"Дорогие николаевцы! Есть два важных сообщения для вас. В ближайшее время разводим наши мосты - на неопределенный срок. Прошу как можно скорее вернуться в свои дома и не выходить на улицу", - сказал градоначальник.