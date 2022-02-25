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У Миколаєві розведуть мости. Жителів закликають оперативно повернутися додому

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Миколаїв, П'ятниця 25 лютого 2022 18:14
У Миколаєві розведуть мости. Жителів закликають оперативно повернутися додому Фото: у Миколаєві розведуть Мости (facebook.com/andrey.dronov)
Автор: Наталія Юрченко

Міська влада Миколаєва прийняла рішення розвести мости. Міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів і закликав оперативно повертатися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніколаєва в Facebook.

"Дорогі миколаївці! Є два важливих повідомлення для вас. Найближчим часом розводимо наші мости - на невизначений термін. Прошу якомога швидше повернутися в свої будинки і не виходити на вулицю", - сказав градоначальник.

Нагадаємо, активні бої зараз відбуваються в Херсоні. Російські окупанти прорвали оборону і взяли контроль над переправою до міста.

Також відомо, що через обстріли ворожих військ у Київській області загинули 4 мирних жителя, ще 15-поранені.

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