У Миколаєві розведуть мости. Жителів закликають оперативно повернутися додому
Фото: у Миколаєві розведуть Мости (facebook.com/andrey.dronov)
Міська влада Миколаєва прийняла рішення розвести мости. Міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів і закликав оперативно повертатися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніколаєва в Facebook.
"Дорогі миколаївці! Є два важливих повідомлення для вас. Найближчим часом розводимо наші мости - на невизначений термін. Прошу якомога швидше повернутися в свої будинки і не виходити на вулицю", - сказав градоначальник.
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