UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Николаеве разоблачили схему фиктивного ремонта двигателей для поездов "Укрзализныци"

Автор: Роман Тверденко

В Николаеве разоблачили схему присвоения бюджетных денег. Происходил фиктивный ремонт двигателей для поездов "Укрзализныци".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Популярные новости
На Куреневке в Киеве провалился асфальт, движение перекрыто 11 февраля 2021
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды 10 февраля 2021
Сход ледника в Индии: погибли 10 человек, много пропавших 07 февраля 2021
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов 08 февраля 2021
На дорогу Киев-Чоп сошла лавина. Движение заблокировано (новость исправлена) 11 февраля 2021
Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем 11 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
На Донбассе машина пыталась прорвать блокпост. ВСУ открыли огонь, есть погибший 09 февраля 2021
Боевики три раза обстреляли украинские позиции, силы ООС открывали ответный огонь 10 февраля 2021

По данным следствия, согласно договору, подрядчик должен был полностью отремонтировать узлы и агрегаты. Но по факту, в сговоре с должностными лицами государственного предприятия, был выполнен только косметический ремонт двигателей для регионального филиала "Одесской железной дороги".

Экспертиза подтвердила, что после ремонта в двигателях остались старые блоки, которые должны были заменить на новые согласно договору. Задокументированы и другие факты невыполнения работ. Это могло привести к выводу из строя поездов и потенциальным чрезвычайным ситуациям на железной дороге.

Ориентировочно, в ходе схемы было присвоено 2,5 миллиона гривен бюджетных средств.

Сейчас наложен арест на фиктивно отремонтированные узлы и агрегаты, которые уже установили на дизель-поезда депо "Николаев".

Утром 12 февраля сообщалось, что из-за сложных погодных с опозданием шли два поезда. Речь идет о поездах №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут.

В ноябре РБК-Украина писало, что работники аппарата директора экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" провели служебные проверки в региональном филиале "Юго-Западная железная дорога", филиале "Энергосбыт" и в департаменте электрификации и электроснабжения УЗ. Они выявили правонарушения, которые нанесли компании ущерб на более 8,5 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныця
Читайте также
Авария на железной дороге: движение через станцию под Днепром полностью восстановили
Прогноз погоды