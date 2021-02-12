У Миколаєві викрили схему фіктивного ремонту двигунів для поїздів "Укрзалізниці"

За даними слідства, згідно з угодою, підрядник повинен був повністю відремонтувати вузли та агрегати. Але за фактом у змові з посадовими особами державного підприємства, був виконаний лише косметичний ремонт двигунів для регіонального філіалу "Одеської залізниці".

Експертиза підтвердила, що після ремонту в двигунах залишилися старі блоки, які повинні були замінити на нові згідно з договором. Задокументовано й інші факти невиконання робіт. Це могло призвести до виведення з ладу поїздів і потенційним надзвичайних ситуацій на залізниці.

Орієнтовно, в ході схеми було присвоєно 2,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

Зараз накладено арешт на фіктивно відремонтовані вузли і агрегати, які вже встановили на дизель-поїзди депо "Миколаїв".