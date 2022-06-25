В Николаеве раздаются взрывы, сработал сигнал воздушной тревоги

В Николаеве утром прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
"В городе звуча взрывы. Все в укрытия", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 21 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев.
В результате атаки врага погиб один человек, еще трое получили ранения.
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