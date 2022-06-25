У Миколаєві лунають вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги

У Миколаєві вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.
Він закликав жителів залишатися в укриттях.
"У місті лунають вибухи. Всі в укриття", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 21 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв.
Унаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
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