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В Николаеве снова раздаются взрывы: что происходит в городе

Фото: над Николаевом поднимается дым после взрывов (t.me/novosti_nikolaeva)
Автор: Сергей Новиков

Во второй половине дня 4 июня 2022 года в Николаеве снова слышны громкие взрывы. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegam-каналы.

Как пишет издание "НикВести", город подвергся обстрелам, над Николаевом поднимается дым.

Другие паблики уточняют, что взрывы прогремели в Корабельном районе. По словам очевидцев, очаги возгорания присутствуют в пяти точках.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, сегодня утром российские войска обстреляли жилые дома в Корабельном районе Николаева. В результате погибли три человека, еще несколько получили ранения.

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НиколаевВзрывВойна России против Украины