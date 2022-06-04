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У Миколаєві знову лунають вибухи: що відбувається в місті

Фото: над Миколаєвом піднімається дим після вибухів (t.me/novosti_nikolaeva)
Автор: Сергей Новиков

У другій половині дня 4 червня 2022 року в Миколаєві знову чутні гучні вибухи. Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegam-канали.

Як пише видання "НикВести", місто піддалося обстрілу, над Миколаєвом піднімається дим.

Інші пабліки уточнюють, що вибухи прогриміли в Корабельному районі. За словами очевидців, осередки загоряння присутні в п'яти точках.

Інформації про руйнування і постраждалих поки немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли житлові будинки у Корабельному районі Миколаєва. В результаті загинули троє людей, ще кілька отримали поранення.

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МиколаївВибухВійна Росії проти України