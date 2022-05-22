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В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов, - мэр

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Николаев, Воскресенье 22 мая 2022 00:15
В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов, - мэр Фото: в Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов (nationalinterest.org)
Автор: Артур Родивилов

Ночь в Николаеве началась неспокойно. В городе слышны взрывы кассетных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сєнкевич Online.

"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая из-за вражеских ракетных обстрелов Николаева вспыхнул пожар в частном доме. В результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

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