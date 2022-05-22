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У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, - мер

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Миколаїв, Неділя 22 травня 2022 00:15
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, - мер Фото: у Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів (nationalinterest.org)
Автор: Артур Родивилов

Ніч у Миколаєві почалася неспокійно. У місті чутні вибухи касетних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сєнкевич Online.

"У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережні! Дотримуйтесь правил двох стін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня через ворожих ракетних обстрілів Миколаєва спалахнула пожежа в приватному будинку. В результаті чого постраждала щонайменше одна людина.

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