В Николаеве раздаются взрывы. Горожан просят оставаться в укрытиях

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе сейчас раздаются взрывы. Он призвал местных жителей не выходить из укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева.

"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы следуйте правилу двух стен. Держитесь подальше от окон", - заявил Сенкевич.

Пока подробностей относительно ситуации в городе нет. Однако, Николаев постоянно попадает под обстрелы со стороны российских оккупационных войск.