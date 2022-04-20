Николаев покинуло 40% населения с начала войны, - мэр

С начала полномасштабного вторжения России из Николаева выехало 40% населения. В то же время статистика по покинувшим город не ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в эфире телеканала "Белсат".

"До войны в Николаеве было около 500 тысяч жителей, наш город - полумиллионник. У нас нет точных данных о количестве людей, что уехали, мы не регистрируем такие данные, но по количеству мусора, что собирается, и использованием питьевой воды, 40% жителей уже покинуло город", - рассказал Сенкевич.

Напомним, в результате ночных обстрелов Николаева загорелось здание частной стоматологии, а в Баштанке полностью разрушена местная больница.

Добавим, ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля в Николаеве прогремели несколько взрывов местных жителей просили не покидать укрытие.

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