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У Миколаєві лунають вибухи. Містян просять залишатися в укриттях

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Миколаїв, Середа 20 квітня 2022 21:33
У Миколаєві лунають вибухи. Містян просять залишатися в укриттях Фото: Олександр Сенкевич, мер Миколаєва (facebook.com/shkola.meriv)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що у місті зараз лунають вибухи. Він закликав місцевих жителів не виходити з укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва.

"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон", - заявив Сенкевич.

Наразі подробиць щодо ситуації у місті немає. Однак, Миколаїв постійно потрапляє під обстріли з боку російських окупаційних військ.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони пояснили, чому окупанти атакують територію Миколаївської області.

Крім того, від початку війни Миколаїв покинули близько 40% населення.

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