У Миколаєві лунають вибухи. Містян просять залишатися в укриттях

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що у місті зараз лунають вибухи. Він закликав місцевих жителів не виходити з укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва.

"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон", - заявив Сенкевич.

Наразі подробиць щодо ситуації у місті немає. Однак, Миколаїв постійно потрапляє під обстріли з боку російських окупаційних військ.