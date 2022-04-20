У Миколаєві лунають вибухи. Містян просять залишатися в укриттях
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що у місті зараз лунають вибухи. Він закликав місцевих жителів не виходити з укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва.
"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон", - заявив Сенкевич.
Наразі подробиць щодо ситуації у місті немає. Однак, Миколаїв постійно потрапляє під обстріли з боку російських окупаційних військ.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони пояснили, чому окупанти атакують територію Миколаївської області.
Крім того, від початку війни Миколаїв покинули близько 40% населення.
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