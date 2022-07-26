В Николаеве раздаются мощные взрывы, звучит воздушная тревога

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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